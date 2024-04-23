В Минпросвещения рассказали о новом школьном предмете — семьеведении Минпросвещения: семьеведение будет внеурочным предметом

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Для школьников в 2024 году появится курс «Семьеведение», занятия будут проходит во внеурочном формате, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на сообщение Минпросвещения. В министерстве рассказали, что учить семьеведению будут школьников 10–11-х классов.

Предполагается сочетание в программе инвариантных и вариативных компонентов содержания образования, обеспечивающих учет многообразия национальностей, культур, языков и обычаев проживающих в России народов, — объяснили в министерстве.

Важным аспектом введения такого курса является обеспечение должной подготовки педагогического состава, который будет преподавать этот предмет. Курс будет состоять из различных тем, среди которых — семейные традиции, ценности, праздники и семейный климат. Также он будет содержать советы о том, как найти вторую половинку, как избежать гиперопеки, и тему помощи семьям от социальных организаций.

В министерстве добавили, курс ставит целью выработать семейные ценности у школьников, а также показать всю важность семьи как социального института.

Ранее Министерство просвещения России утвердило увеличение количества уроков истории для учащихся 5–8-х классов, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, их число повысится с двух до трех в неделю. Решение вступает в силу с 1 сентября 2025 года.