Школьникам увеличили число уроков по одному предмету Минпросвещения России увеличило число уроков истории с двух до трех в неделю

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министерство просвещения России утвердило увеличение количества уроков истории для учащихся 5–8-х классов, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, их число повысится с двух до трех в неделю. Решение вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476, в пятых — восьмых классах — по три часа в неделю, в девятом классе — по два часа в неделю, — говорится в документе.

Кроме того, Минпросвещения России объявило о решении упразднить одну школьную дисциплину. Согласно приказу ведомства, с 1 сентября 2025 года из программы обучения шестого, седьмого и восьмого классов пропадет предмет «Обществознание».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дошкольные учреждения возводятся и обновляются во всех регионах страны. Он отметил, что за последние четыре года их вместимость увеличилась на 157 тысяч мест.

Также ранее президент России Владимир Путин поручил правительству страны усовершенствовать школьные учебные программы. Согласно документу, властям необходимо сократить домашние задания и лишние контрольные.