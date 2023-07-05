В Минпромторге придумали, как обезопасить россиян от просрочки В Минпромторге разработали систему блокировки продажи нелегальных и просроченных товаров

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Правительство предлагает повсеместно внедрить в российских магазинах в 2024-25 годах систему блокировки нелегальных и просроченных товаров, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий проект постановления кабмина. Документ будет проходить общественное обсуждение до 27 июля.

В пресс-службе Минпромторга изданию разъяснили работу предлагаемого механизма. При сканировании кассиром марки на товаре информационная система кассового узла запрашивает в системе маркировки все сведения о продукте, например, о его сроке годности, после чего принимается решение о продаже данной единицы. Таким образом, ввести потребителя в заблуждение, заменив на товаре наклейку или штамп со сроком годности, не получится.

Как пояснил изданию глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев, магазины должны будут блокировать продажу товаров, сведений о которых нет в системе маркировки, либо они выведены из оборота или запрещены к распространению. Это коснется, в частности, сигарет, в том числе электронных, упакованной воды, пива и молочных продуктов.

Если товар не занесен в систему, он не учтен. А это значит, что он мог быть произведен без соблюдения технологических норм и необходимых условий. И скорее всего, его поставщик не заплатил налоги, — рассказал депутат.

По его мнению, система позволит защитить право граждан на качественные товары, а также избежать деформации рынка, когда участники, играющие по правилам, оказываются в менее выгодном положении по сравнению с недобросовестными конкурентами.

Пока механизм работает в режиме эксперимента, в котором участвуют 10 крупных розничных сетей и 37 представителей несетевой розницы. По словам Владимира Гутенева, окончательное решение о введении новшества примут по итогам общественного обсуждения, которое закончится 27 июля.

Ранее независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов заявил, что законопроект ЛДПР об отмене НДС на продукты с истекающим сроком годности подорвет деятельность ретейлеров. Он назвал данную инициативу «бредом сивой кобылы».