В Минкульте остудили «горячие головы» призывавших лишить Киркорова звания «Подъем»: в Минкульте заявили, что Киркорова лишить звания может только суд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певца Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста из-за участия в «полуголой» вечеринке, поскольку это может сделать только суд, заявили «Подъему» в Министерстве культуры России. Таким образом в ведомстве прокомментировали соответствующие призывы общественников.

В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, — заявили в Минкульте.

С инициативой лишения Киркорова звания ранее выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Поводом для этого послужило участие певца в «голой» вечеринке, организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». Бородин пояснил, что Киркоров был на вечеринке в полупрозрачном наряде и такой образ, по его мнению, не соответствует регалиям артиста.

Предложения Бородина высмеял адвокат Киркорова Александр Добровинский. Доводя инициативу до абсурда, он предложил вместе с наказанием для певца жестко наказать других участников вечеринки и персонал клуба, а сам клуб сжечь.