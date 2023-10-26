В Минфине рассказали, кому не заморозят индексацию зарплат в 2024 году Минфин: заморозка индексации зарплат в 2024 году не коснется военных и силовиков

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Законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащих в 2024 году не коснется военных и силовиков, сообщили в Минфине. Проект, уже принятый Госдумой в первом чтении, может вступить в силу с 1 января, передает РИА Новости.

Вопрос об индексации зарплат указанных категорий (военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. — NEWS.ru) будет рассматриваться отдельно, — указали в Минфине.

Инициатива предусматривает заморозку индексации зарплат госслужащих до 2025 года. Изначально предполагалось, что это затронет судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, полицейских и военных. Финансовый эффект поправок оценили в 36 млн рублей.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 25 октября. В комитете по бюджету при этом обсуждался вариант, согласно которому ко второму чтению из документа могут исключить отмену индексации окладов военных и приравненных к ним лиц, рассказал в ходе заседании ГД замминистра финансов Алексей Лавров.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения законопроекта сообщил, что дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей. Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что всего на индексацию пенсионных выплат в предстоящем году планируется выделить около 600 млрд рублей.

При этом уже с 1 ноября серьезные доплаты к пенсиям начнут получать россияне, которым недавно исполнилось 80 лет. Размер ежемесячной прибавки у них составит 7,5 тысяч рублей. Кроме того, всю предыдущую индексацию компенсируют пенсионерам, которые уволились в предыдущие месяцы и стали неработающими, рассказала доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.