В МИД России высказались о стремлении Армении в Евросоюз Грушко заявил, что Москва обеспокоена стремлением Еревана в Евросоюз

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Стремление Армении в Евросоюз вызывает беспокойство в Москве, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, которые приводит ТАСС, Ереван рискует лишиться выгоды ЕАЭС, если Запад втянет его в свои геополитические игры.

Естественно, вызывает беспокойство стремление Армении в ЕС, потому что такое стремление несовместимо с членством этой страны в ЕАЭС, и в своих многочисленных контактах с армянскими коллегами мы об этом говорим, — подчеркнул замминистра иностранных дел.

Дипломат напомнил, что Армения динамично развивается благодаря участию в ЕАЭС и в стране наблюдается рост экономики во всех ключевых для Еревана сферах. По мнению замглавы МИД, это огромное достояние, которое Армения рискует потерять, если Запад попытается оторвать ее от России и других «естественных союзников».

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что стремящийся в Евросоюз Ереван может попробовать вступить в космическую лигу. Парламентарий назвал последние действия Армении имитацией бурной деятельности. Депутат добавил, что ЕС никогда не предлагал Еревану пополнить состав объединения. По его словам, из Армении пытаются сделать «вторую Украину».