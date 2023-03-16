Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что, услышав высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ситуации с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), вспомнила о цитатах писателя Михаила Булгакова и режиссера Константина Станиславского. Армянский лидер заявил, что ОДКБ «желая того или нет», выходит из республики.

Когда я это прочитала, мне почему-то вспомнились две другие цитаты: «Кто на ком стоял?» (Булгаков) и «Надо любить искусство в себе, а не себя в искусстве» (Станиславский). Я оставляю эту часть вопроса для вашей дальнейшей проработки, попытайтесь понять, о чем шла речь, — сказала Захарова.