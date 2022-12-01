Лавров: ОБСЕ на Украине участвовала в корректировке огня по ДНР и ЛНР

Фото: МО Украины

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ принимали участие в корректировке огня по позициям ЛНР и ДНР, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, члены организации не реагировали на нарушения Минских соглашений со стороны ВСУ, взаимодействовали с западными спецслужбами, а также передавали разведданные в интересах армии Украины.

Свою лепту в дискредитацию ОБСЕ на украинском направлении внесла и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, которая в грубейшее нарушение своего мандата не реагировала на ежедневные нарушения Минских соглашений со стороны ВС Украины. <...>Вскрылись факты участия якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня по позициям ДНР и ЛНР, — высказался Лавров.

Он добавил, что наблюдатели ОБСЕ передавали записи с камер видеонаблюдения, установленных на линии боевого соприкосновения, батальонам украинской армии. Тем самым, как указал дипломат, миссия ОБСЕ «встала на сторону Киева».

Кроме того, Лавров рассказал, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе превращается в маргинальную организацию, а нынешний ее председатель Польша выкапывает ей могилу. Он подчеркнул, что в прошлом году в организации председательствовала Швеция, которые уже тогда «начала готовить похороны ОБСЕ».