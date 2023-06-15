В МИД РФ заявили, что ЮАР должна обезопасить Путина от ареста МУС Рябков: ЮАР должна обезопасить Путина от ареста МУС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти России считают, что руководство Южно-Африканской Республики должно предоставить президенту РФ Владимиру Путину иммунитет от ареста Международным уголовным судом во время саммита БРИКС, заявил в беседе с ТАСС замглавы МИД Сергей Рябков. Он назвал решение МУС ничтожным и неприемлемым.

Исходим из того, что южноафриканская сторона в качестве страны — хозяйки саммита БРИКС, безусловно, будет руководствоваться тем пониманием, что высшие должностные лица пользуются абсолютным юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований, — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что российская сторона уже направила ЮАР сигналы о неприемлемости задержания российского лидера на основании ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ. Представитель МИД России назвал его «юридически ничтожным, провокационным и категорически неприемлемым».

Ранее издание Sunday Times сообщило, что власти ЮАР обратились к Путину с призывом не приезжать на саммит БРИКС из-за ордера на его арест. Российскому лидеру предложили принять участие во встрече в формате видеосвязи. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сформировал комитет, которому поручено изучить варианты действий в случае визита Путина.