В МИД призвали Казахстан опровергнуть данные об участии в акциях на Украине Захарова: РФ ждет опровержения данных об участии дипломатов Казахстана в акциях на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Москва рассчитывает получить официальные комментарии Астаны с опровержением информации об участии казахстанских дипломатов в акциях на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание официального Казахстана на распространяемые в интернете с 6 января сообщения об установке в Буче Киевской области «юрты несокрушимости», По словам Захаровой, утверждается, что это было сделано якобы при участии МИД республики.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что казахстанская сторона заверила Россию в том, что эти данные не соответствуют действительности и «власти республики здесь ни при чем».

Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет. Вместе с тем во избежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях, — указала Захарова.

Пункты оказания базовых услуг (так называемые «пункты несокрушимости, всего около четырех тысяч) были в конце 2022 года созданы на Украине на случай длительных отключений электроэнергии. Об их организации сообщил президент страны Владимир Зеленский. Предполагалось, что пункты будут работать в круглосуточном режиме бесплатно для всех желающих при районных администрациях, школах, зданиях МЧС. В них можно узнать о работе ближайших АЗС, банков, аптек, магазинов. Также в пунктах есть вода, свет, работает мобильная связь и интернет.

Позднее Зеленский заявил о некачественной организации «пунктов несокрушимости» в ряде городов страны. По его словам, больше всего жалоб поступает из Киева, где обеспечены всем необходимым только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций (аналог МЧС).