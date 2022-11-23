Зеленский объявил об открытии более четырех тысяч «пунктов несокрушимости»

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об открытии более четырех тысяч «пунктов несокрушимости» на территории страны. В своем Telegram-канале он рассказал, что в заведениях жители смогут воспользоваться электричеством, мобильной связью и интернетом. Кроме этого, в «пунктах несокрушимости» можно будет погреться, получить воду и лекарства.

Мы запускаем наш новый проект «Точки несокрушимости», чтобы поддержать людей по всей стране. На сегодняшний день уже подготовлено более 4000 таких точек. <...> В случае повторения массированных российских ударов, <...> будет активизирована работа «Точек несокрушимости» — там будут все основные услуги, включая электричество, мобильную связь, интернет, тепло, воду и аптечки. Абсолютно бесплатно и круглосуточно, — заявил Зеленский.

Также в этих местах можно будет получить актуальную информацию о том, где находится ближайшая заправка, банк, аптека и продуктовый магазин. Пункты будут работать в зданиях областных и районных администраций, а также в школах и других местах. Со временем количество «пунктов несокрушимости» будет увеличиваться, подчеркнул президент Украины.

Ранее замруководителя офиса президента страны Кирилл Тимошенко заявил, что всеобщего блэкаута на Украине не будет. По его словам, украинцам не нужно бояться перебоев электричества и выезжать из страны. При этом он добавил, что отключения электричества в стране возможны «не только на час-два». В любом случае, подчеркнул Тимошенко, работает Госслужба по чрезвычайным ситуациям и областные власти готовят пункты обогрева.

Ранее замглавы администрации Киева Николай Поворозник заявил, что город готовится к сценарию с полным отключением электроэнергии в городе. Он уточнил, что с наступлением холодов потребление электроэнергии в столице значительно увеличится, из-за чего система подачи электричества может не справиться с нагрузкой.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко подчеркнул, что 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала военной операции. Об отключении электроэнергии во многих городах страны прежде рассказал Зеленский. Тимошенко также характеризовал ситуацию с электроснабжением как критическую.