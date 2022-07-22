В ЛДПР отреагировали на предложение Володина сократить отпуск депутатам

Фото: Пресс-служба ГД РФ

Вячеслав Володин

Фракция ЛДПР поддерживает предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина, который высказался за сокращение отпуска депутатов ГД и чиновников, сообщили NEWS.ru в пресс-службе партии. Отмечается, что депутаты ЛДПР никогда свой отпуск не выгуливали, а нынешнее лето является периодом активной избирательной кампании.

У нас уже много лет установлен единый день голосования осенью, который мы предлагаем перенести на весну. А пока что для всех партий лето — это период активной избирательной кампании. Например, ЛДПР сейчас планирует череду больших поездок руководства фракции по регионам России. Будем проводить встречи с активом партии, с гражданами, с бизнесом. У нас много и другой работы. Мы подготовили более 500 волонтеров для работы в Донбассе, 50 уже выехали в Луганск, готовится группа в Донецк и другие города. Каникулы — это период активной законотворческой работы. Так что никаких каникул в привычном понимании у нас и нет, — подчеркнули в пресс-службе ЛДПР.

Володин ранее заявил, что в нынешних условиях необходимо рассмотреть вопрос о сокращении отпусков депутатов и чиновников до минимума. Он уточнил, что для реализации этой инициативы необходимы поправки в законодательство, в том числе в закон «О статусе сенатора и статусе депутата Госдумы». По словам Володина, «у политиков отпусков не бывает», необходимо брать пример с президента России Владимира Путина, который «всегда на работе».

Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко в беседе с NEWS.ru отметил, что предложение Володина о сокращении отпусков депутатов ГД и чиновников основано на определенных ситуациях и событиях. По его словам, депутаты Госдумы в принципе в отпуска мало ходят, так как единый день голосования в сентябре заставляет их принимать участие в предвыборной кампании.