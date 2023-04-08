В Крыму назвали оптимальный вариант урегулирования украинского конфликта Константинов: оптимальный вариант разрешения конфликта — выбор регионами Украины своей судьбы

Фото: Министерства обороны Украины

Выбор регионами Украины своей политической судьбы является самым оптимальным вариантом урегулирования конфликта, считает глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его мнению, часть этих регионов может войти в состав России, сообщает РИА Новости.

Наиболее реалистичный и оптимальный вариант, по которому различные регионы бывшей Украины ждет различная политическая судьба. Есть среди них слишком глубоко вписанные в проект несостоявшегося, обанкротившегося украинского государства. А имеются и традиционно русские земли — юго-восток всегда тяготел к России и всегда являлся очень важной частью русского мира, русским буфером безопасности, — сказал парламентарий.

Константинов полагает, что Днепропетровская, Николаевска, Харьковская и Одесская области должны быть под контролем России. При этом форма такого контроля может быть разной — от образования союзного государства до вхождения в состав РФ в качестве субъектов.

Он также отметил, что западная часть Украины не является России чужой, но она «инфицирована русофобией», поэтому ей следует жить своей жизнью. Единственное условие Москвы состоит в том, чтобы там был искоренен нацизм и введен запрет на его возрождение.

Центр Украины Константинов назвал основным предметом будущего торга России с Западом. По его словам, самый реальный вариант — это образование на этой территории нейтрального государства без права вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева является безальтернативным вариантом не только для его страны, но и для всего мира. Он выразил уверенность, что полуостров вернется под контроль Киева.