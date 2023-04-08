Зеленский назвал безальтернативный вариант для мира Зеленский: возвращение Крыма является безальтернативным вариантом для мира

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева является безальтернативным вариантом не только для его страны, но и для всего мира. Он выразил уверенность, что полуостров вернется под контроль Киева, сообщает РБК.

Зеленский уточнил, что такой сценарий, по его мнению, необходим «для порядка в мире», который основан на конвенциях и уставе Организации Объединенных Наций.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее говорил, что принимать решение о возвращении Крыма должен Киев. По его словам, Украина — это демократия, а Владимир Зеленский несет ответственность за руководство.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что слова представителей офиса президента Украины о готовности обсуждать статус полуострова, если ВСУ дойдут до его границ, говорят о мании величия руководства соседней страны. По его словам, пора перестать слушать бред Киева о том, что ВСУ дойдут до Крыма.