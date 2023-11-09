В Кремле заявили о невозможности победить Россию на поле боя Песков: Россию на поле боя невозможно победить

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

На Украине, в США, а также во всех других странах давно должны были понять, что победить Россию на поле боя невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

В Киеве и в Вашингтоне всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно, — сказал представитель Кремля.

Ранее бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик сообщил, что Вооруженные силы Украины задействовали весь свой резерв в рамках контрнаступления, но не добились каких-либо существенных результатов. Берлетик подчеркнул, что все бригады, которые подготовил Киев, были задействованы в бою. Однако украинская армия не смогла прорвать даже первую линию обороны ВС РФ, резюмировал он.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США готовили Киев к боевым действиям против России. Он указал на то, что Вашингтон спровоцировал государственный переворот в стране, чтобы превратить Украину в полигон для военно-биологических экспериментов.

Секретарь Совбеза отметил, что Россия встала на защиту населения Донбасса и не позволила США осуществить агрессивные планы. Теперь представители НАТО открыто говорят, что РФ помешала им приблизиться к российским границам, добавил он.