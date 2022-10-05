В Кремле высказались по поводу мирной инициативы Австрии Песков: Вена не обращалась к Москве с инициативами по урегулированию вокруг Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Австрийские власти не обращались к России с инициативами по урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Австрия готова стать посредником в мирных переговорах между Москвой и Киевом.

Нет, не поступала, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о мирной инициативе Вены.

5 октября издание The Hill сообщило со ссылкой на высокопоставленного австрийского чиновника, что власти Австрии выступили с предложением провести у себя переговоры по урегулированию ситуации на Украине, поддержав при этом контакты с Россией. Предложение поступило на фоне растущих опасений в Европе из-за того, что Россия может применить ядерное оружие на Украине.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск озвучил план по разрешению кризиса на Украине. Он предложил провести повторное голосование в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, но под наблюдением представителей ООН. Кроме того, Маск предложил оставить Крым России, «как и было с 1783 года (до ошибки Хрущева)».

По мнению миллиардера, следует предоставить полуострову гарантии водоснабжения. Кроме того, необходимо закрепить за Украиной нейтральный статус.