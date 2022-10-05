Австрия предложила провести у себя переговоры по урегулированию на Украине The Hill: Австрия предложила стать посредником в переговорах по урегулированию на Украине

Фото: Ricardo Demurez/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Австрийские власти выступили с предложением провести у себя переговоры по урегулированию ситуации на Украине, поддержав при этом контакты с Россией, пишет The Hill со ссылкой на высокопоставленного австрийского чиновника. Предложение поступило на фоне растущих опасений в Европе из-за того, что Россия может применить ядерное оружие на Украине.

Мы готовы выступить нейтральной площадкой для трудных переговоров и готовы провести переговоры о деэскалации и поддерживать каналы связи с Россией, — сообщил австрийский чиновник.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск озвучил план по разрешению кризиса на Украине. Он предложил провести повторное голосование в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, но под наблюдением представителей ООН. Кроме того, Маск предложил оставить Крым России, «как и было с 1783 года (до ошибки Хрущева)». По мнению Маска, полуострову следует предоставить гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский создал в Twitter опрос на тему «Какой Илон Маск тебе нравится больше — который поддерживает Украину или Россию?». 80% пользователей проголосовали за первый вариант, в связи с чем Маску пришлось оправдаться. Предприниматель уточнил, что по-прежнему поддерживает Украину и ее жителей, однако эскалация конфликта может нанести еще больший урон стране и миру.