В Кремле высказались о письме Орбана руководству ЕС после встречи с Путиным Песков: Кремль не знает о содержании письма Орбана руководству Евросоюза

Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Виктор Орбан

В Кремле не знают о содержании письма премьера Венгрии Виктора Орбана руководству Евросоюза по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос, ознакомились ли с ним в Кремле, он ответил отрицательно, передает РИА Новости.

Мы не знаем, — сказал Песков.

Ранее СМИ сообщали, что Орбан написал председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза письмо о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным после поездки в Россию. Он заверил, что во время визита в Москву не выдвигал предложений и не высказывал какое-либо мнение от имени Европейского союза или Евросовета.

Председательство в высшем политическом органе ЕС Евросовете с июля на полгода перешло к Венгрии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что у Орбана нет полномочий вести переговоры с Россией от лица Евросоюза. Премьер Венгрии в письме назвал претензии «безосновательными».

5 июля Орбан опубликовал в соцсетях фотографии с переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. На снимках политики пожимают друг другу руки. Венгерский премьер также оставил комментарий о необходимости достижения мира. Во время переговоров с российским лидером Орбан заверил, что Венгрия станет единственной страной в Европе, которая будет способна «поговорить со всеми».