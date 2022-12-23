В Кремле рассказали, планирует ли Путин встретиться с Байденом Песков: Россия и США пока не планируют встречу Путина и Байдена

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Джо Байден и Владимир Путин

Россия и США пока не проводят переговоры о возможной встрече глав государств Владимира Путина и Джо Байдена, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так он отреагировал на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о готовности провести встречу между лидерами РФ и США.

Никаких предварительных контактов на этот счет нет, — отметил Песков.

При этом он заявил, что любой конфликт завершается за столом переговоров. По словам Пескова, речь идет о скорейшем завершении специальной военной операции путем достижения тех целей, которые ставит перед собой РФ.

Ранее Кирби заявил, что Байден готов встретиться с Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам. Он добавил, что еще одним условием для встречи станет проведение консультаций с Украиной. Представитель Белого дома добавил, что Путин пока не выказал «абсолютно никакой готовности к переговорам».

Ранее президент России заявил, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Он добавил, что чем быстрее это произойдет, тем лучше. Глава государства при этом не стал озвучивать свои прогнозы по срокам окончания конфликта на Украине.