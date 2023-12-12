В Кремле прояснили отношение к Аргентине после заявлений в поддержку Киева Песков: РФ будет концентрироваться на общих интересах в отношениях с Аргентиной

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Хавьер Милей

Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что противоречивые заявления в поддержку Украины, звучавшие в Буэнос-Айресе во время предвыборной кампании, уже корректируются. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия будет концентрироваться на общих интересах.

Мы знаем, что звучали противоречивые заявления из Буэнос-Айреса до выборов, сейчас они корректируются. Мы допускаем, что Аргентина может развивать свои отношения с другими третьими странами, это суверенная страна, и это ее суверенное право. До тех пор, пока это непосредственно не вредит нашим интересам, — сказал Песков.

Депутат-либертарианец Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. Отмечается, что новый глава государства не планирует разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией, несмотря на несогласие с политикой этих стран.

На его инаугурации присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Как позже рассказал Bloomberg, лидеры двух стран обсудили предложение о проведении в Аргентине в начале 2024 года саммита лидеров стран Латинской Америки по урегулированию конфликта вокруг Украины. После беседы с Милеем Зеленский направился в США, чтобы добиться продолжения военной поддержки Киева.