В Кремле подтвердили выступление Путина на саммите G20 Песков: на саммите G20 планируется выступление Путина

На саммите G20 планируется выступление президента РФ Владимира Путина, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, речь российского лидера будет связана с нынешней мировой повесткой, он изложит позицию Москвы по этому поводу. Саммит лидеров «Большой двадцатки», организатором которого выступает Индия, запланирован на 22 ноября.

Да, планируется, — сказал Песков, отвечая на вопрос об участии Путина на G20.

Ранее сообщалось, что на неделе с 20 ноября глава государства также встретится в Москве с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. На 23 ноября назначено проведение саммита лидеров ОДКБ в Минске, где российский лидер будет присутствовать очно. Путин собирается принять участие в организованной Сбербанком международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey, которая начнется 22 ноября и продлится до 24 числа включительно.

До этого Путин объяснил на заседании дискуссионного клуба «Валдай», что не ездил на саммиты БРИКС и G20 в сентябре этого года, чтобы не создавать проблемы своим коллегам из принимающей страны. По его словам, у него было достаточно дел и «дома». Вместе с тем он отметил, что договорился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и они не держат обиду друг на друга. Также он отметил дипломатическое искусство Рамафосы, которому удалось положительно разрешить вопрос о расширении БРИКС.