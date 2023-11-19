Стало известно о планах Путина поучаствовать в международном саммите Путин на неделе поучаствует в онлайн-саммитах G20 и БРИКС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе принять участие в виртуальном саммите «Большой двадцатки» (G20) и в телемосте лидеров БРИКС, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Саммит лидеров «Группы двадцати», организатором которого выступает Индия, запланирован на 22 ноября. Официального подтверждения этой информации от Кремля пока нет.

На следующей неделе глава государства также встретится в Москве с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. На 23 ноября назначено проведение саммита лидеров ОДКБ в Минске, где российский лидер будет присутствовать очно. По информации канала, Путин собирается принять участие в организованной Сбербанком международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey, которая начнется 22 ноября и продлится до 24 числа включительно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном до саммита ОДКБ не планируется. Он уточнил, что Пашинян не высказывал намерения участвовать в мероприятии. Также нет информации о том, собирается ли он посетить неформальный саммит СНГ и саммит ЕАЭС в Петербурге в конце года.