В Кремле ответили на угрозы НАТО усилить военное присутствие в Арктике Песков: Арктика является сферой жизненных интересов России

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Арктика является зоной экономической и хозяйственной деятельности России, поэтому правительство негативно воспринимает заявления о наращивании сил НАТО в этом регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, деятельность России в Арктической зоне направлена исключительно на развитие территории и не представляет опасности для других стран, передает РИА Новости.

Воспринимаем эти слова негативно, Арктика — это зона нашей экономической, хозяйственной деятельности, деятельности по обеспечению безопасности России. И сфера наших жизненных интересов. Взаимодействие с другими странами, тем более с КНР, направлено исключительно на дальнейшее развитие этой Арктической зоны и не представляет, и не может представлять угрозы ни для одной другой страны или объединения, — подчеркнул Песков.

Также он отметил, что в Кремле воспринимают подобную риторику как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике. Россия продолжит обеспечивать свои интересы в данной зоне на необходимом для нее уровне.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиление военной активности России в Северной Атлантике и Арктике является вызовом для Альянса. Он подчеркнул, что силы военно-политического блока будут бороться с ростом влияния РФ в регионе.