Резолюция Европарламента с призывом не признавать результаты президентских выборов в России вряд ли является тем заявлением, к которому Москва готова прислушаться, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, ЕП уже давно застопорился на позициях прочной русофобии и превратился в машину генерации подобных оголтелых заявлений.
Вряд ли это те заявления, к которым мы готовы прислушиваться, — сказал представитель Кремля.
Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов ранее заявил, что резолюция Европарламента на тему прошедших в России президентских выборов стала финальным аккордом его «антироссийской песни». По его мнению, эта тема поднималась на протяжении пяти лет.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто до этого обратил внимание, что лидеры большинства стран Евросоюза демонстрируют лицемерие, когда речь заходит о конфликте на Украине и санкциях против России. Он напомнил, что Венгрия не поставляет оружие Украине, выступает за урегулирование конфликта мирным путем и не поддерживает провалившуюся санкционную политику Брюсселя. Некоторые из его партнеров придерживаются такой же позиции, однако выразить ее открыто они не могут, обратил внимание он.