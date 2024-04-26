Виктор Сидоренко

В Кремле ответили на резолюцию ЕП о непризнании президентских выборов в РФ Песков: Кремль не интересуют заявления ЕП о непризнании выборов в России

26 апреля 2024 в 14:19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди во время голосования на выборах президента России на избирательном участке