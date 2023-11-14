В Кремле отреагировали на публикации о «круговороте рублей» Песков: Кремль видел статью о «круговороте рублей» из-за правил возврата выручки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В Кремле видели публикации о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата валютной выручки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, власти проверят информацию об издержках бизнеса из-за новых норм.

Мы видели эти сообщения СМИ. Это, конечно, вопрос, который больше относится к сфере деятельности правительства. Конечно, экономический блок, наверное, будет проверять эту информацию. По крайней мере, обратит на нее внимание, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что бизнес столкнулся со сложностями при продаже экспортной выручки по новому механизму, запущенному в октябре указом президента РФ Владимира Путина. Процесс приходится имитировать с помощью «круговорота рублей», то есть двойной конвертации: при сделках в рублях за рубежом покупать на них валюту и затем продавать ее в России.

Правительство также обязало экспортеров продавать часть валютной выручки, в том числе их дочерних компаний, работающих за пределами России. Помимо того, отдельные компании обязали предоставлять в ЦБ РФ и Росфинмониторинг планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке.