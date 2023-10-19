Зарубежные «дочки» экспортеров обяжут продавать часть валютной выручки

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Экспортеры, обязанные продавать часть валютной выручки, должны обеспечить исполнение данного требования также для своих дочерних компаний, находящихся за пределами России, такое требование содержится в опубликованном постановлении правительства РФ. Для отдельных компаний вводится обязанность по представлению в Банк России и Росфинмониторинг планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

[Экспортеры] обеспечивают выполнение своими дочерними хозяйственными обществами (в том числе созданными в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации) мероприятий по обязательной продаже иностранной валюты, — говорится в документе.

11 октября правительство РФ сообщило о введении продажи валютной выручки для 43 групп компаний. Такое решение было принято с целью стабилизации валютного курса, требование рассчитано на шесть месяцев. В этой связи с 16 октября ряд российских экспортеров в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои российские счета по меньшей мере 80% иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями контрактов.

Кроме того, в некоторые компании будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга. Они будут проводить мониторинг и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, предусматривающий для отдельных экспортеров введение обязательной продажи валютной выручки, получаемой ими по внешнеторговым контрактам. Мера принята для стабилизации валютного курса в стране. По словам главы государства, из-за того, что в Россию в достаточном объеме не возвращается валютная выручка, колеблется курс рубля. Эффект от указа о продаже валютной выручки будет, уверен президент.