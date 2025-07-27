Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 10:18

В Кремле ответили на награждение экс-генерала Попова орденами Запорожья

Песков: награждение Попова орденами Запорожья является правом региона

Иван Попов Иван Попов Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Решение губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о награждении осужденного экс-генерала Ивана Попова орденом за заслуги перед регионом находится в компетенции местных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, которые приводит ТАСС, регионы имеют право награждать любых граждан России.

Это прерогатива руководства субъекта, своими региональными наградами [они] могут награждать граждан Российской Федерации, — сказал он.

Балицкий объявил о своем решении 24 июля. Он отметил, что Попову был выдан орден «За заслуги перед Запорожской областью» первой степени. По словам губернатора, экс-командующего наградили за отражение наступления украинской армии летом 2023 года.

Попова признали виновным в мошенничестве 24 апреля. Его обвинили в хищении более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката. Суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы. Также Попова в рамках приговора лишили воинского звания. Помимо прочего, экс-командующий 58-й армией должен будет выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей в качестве дополнительного наказания.

Запорожская область
генералы
Иван Попов
награды
Дмитрий Песков
Кремль
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о гибели трех «валькирий Зеленского»
Россиянам рассказали, почему стоит быть осторожными с разливным квасом
«Превысило миллиард»: миру грозит новая эпидемия
Женщина пострадала при атаке ВСУ на российский регион
Уехавшая из России певица осталась без концертов в РФ
Раскрыты детали массированной атаки дронов ВСУ на Ленинградскую область
Стало известно, кем ВСУ заменяют погибших на передовой
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 июля: где сбои в России
Свыше ста рейсов задержаны и отменены в Петербурге на фоне атак БПЛА
В США назвали фиаско одно решение Зеленского
Ситуация в аэропортах РФ 27 июля: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Раскрыт возможный состав элитного подразделения ВСУ «Браво» под Сумами
«Коалиция безмозглых»: экс-сотрудник ЦРУ охарактеризовал западных лидеров
На Западе узнали о тайном приказе Европы Зеленскому
Налет на Петербург, удар под Волгоградом: как ВСУ атакуют Россию 27 июля
Спасительный для «Атланты» гол Миранчука попал на видео
Мошенники начали обманывать любителей футбола
У нашумевших игрушек появились «врачи»
В Кремле ответили на награждение экс-генерала Попова орденами Запорожья
В Кремле высказались об отношениях России и Украины после СВО
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, как ВС РФ удалось уничтожить четыре ЗРК Patriot
Общество

Стало известно, как ВС РФ удалось уничтожить четыре ЗРК Patriot

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.