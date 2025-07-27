В Кремле ответили на награждение экс-генерала Попова орденами Запорожья

Решение губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о награждении осужденного экс-генерала Ивана Попова орденом за заслуги перед регионом находится в компетенции местных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, которые приводит ТАСС, регионы имеют право награждать любых граждан России.

Это прерогатива руководства субъекта, своими региональными наградами [они] могут награждать граждан Российской Федерации, — сказал он.

Балицкий объявил о своем решении 24 июля. Он отметил, что Попову был выдан орден «За заслуги перед Запорожской областью» первой степени. По словам губернатора, экс-командующего наградили за отражение наступления украинской армии летом 2023 года.

Попова признали виновным в мошенничестве 24 апреля. Его обвинили в хищении более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката. Суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы. Также Попова в рамках приговора лишили воинского звания. Помимо прочего, экс-командующий 58-й армией должен будет выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей в качестве дополнительного наказания.