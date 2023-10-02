В Кремле оценили усталость от конфликта на Украине Песков заявил об усталости в мире от спонсирования Украины

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Усталость в мире от спонсирования Украины будет расти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По словам Пескова, это приведет к росту противоречий в правящих кругах Запада и в американском истеблишменте в частности.

Мы неоднократно говорили ранее, что, по нашим прогнозам, усталость от этого конфликта, усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе в США. Эта усталость будет приводить к фрагментации политического истеблишмента и росту противоречий, — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал принятие в США временного бюджета без финансирования Киева. Однако, по его мнению, это временное явление и не является сменой парадигмы, Вашингтон продолжит вовлеченность в украинский конфликт.

Сенат Конгресса США ранее согласовал проект временного финансирования правительства сроком на 45 дней. При этом документ не включает в себя помощь Украине. Отмечается, что принятие проекта позволило избежать полной остановки работы правительства, также известной как шатдаун. Подписанию проекта препятствовали разногласия, возникшие между демократами и республиканцами.