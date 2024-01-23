В Кремле оценили сроки визита Путина в КНДР Песков: визит Путина в КНДР вряд ли состоится в ближайшие два месяца

Фото: Артем Геодакян/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

Визит президента России Владимира Путина в КНДР едва ли состоится в ближайшие два месяца, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Telegram-каналу SHOT. При этом он отметил, что российский лидер намерен посетить Турцию до выборов президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта.

Мы исходим из того, что он [визит Путина в Турцию] может состояться еще до выборов. В КНДР — нет, это более перспективные планы. Но исходим из того, что при согласовании графика президент воспользуется этим предложением, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Турция ожидает визита Путина 12 февраля. По данным местных СМИ, до этого, как ожидается, республику посетит иранский лидер Эбрахим Раиси. Его визит, по предварительной информации, запланирован на 24 января. В ходе визита Раиси планируется подписание 10 новых соглашений. Дополнительных сведений о будущей встрече Эрдогана и Путина пока не приводится.

Дмитрий Песков уточнил, что даты визитов Владимира Путина в КНДР и Турцию пока не определены. По его словам, эти зарубежные поездки находятся на стадии согласования.

До этого представитель Кремля рассказал, что Владимир Путин в 2024 году планирует совершать зарубежные визиты, однако они намечены не на начало года. По его словам, главной сейчас является внутренняя повестка.