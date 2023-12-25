Песков раскрыл планы Путина на заграничные поездки в новом году Песков: зарубежные поездки Путина в 2024 году планируются не в начале года

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в 2024 году планирует совершать зарубежные визиты, однако они намечены не на начало года, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, главной сейчас является внутренняя повестка.

Не в самом начале года. Сейчас, конечно, все-таки главное — внутренняя повестка, естественно, — сказал представитель Кремля.

Глава российского государства максимально сократил зарубежные визиты после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест. Теоретически он может быть исполнен, если российский лидер прибудет в одну из стран, где признают юрисдикцию МУС.

Ранее Песков рассказал, что визит Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продемонстрировал широкие перспективы для отношений с этими странами. По словам пресс-секретаря, политическая воля к развитию отношений присутствует со всех сторон.

Также сообщалось, что в ноябре глава российского государства посетил Астану с официальным визитом по приглашению казахстанского главы Касым-Жомарта Токаева. По словам самого Путина, он с оптимизмом смотрит на будущее отношений между Россией и Казахстаном, независимо от обстоятельств, которые складываются в мире. Российский лидер также указал на традицию взаимного доверия между странами.