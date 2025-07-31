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31 июля 2025 в 17:17

В Кремле оценили перспективы торговли России с США

Песков: торговля России и США почти на нуле

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Объемы торговли между Россией и США находятся на минимальном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его мнению, такая ситуация не должна сохраняться в перспективе, передает ТАСС.

[Вынужден] согласиться [с президентом США Дональдом Трампом] в том плане, что действительно бизнес российско-американский практически на нуле. И не согласиться в том, что он должен там оставаться, — заключил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что США не интересует торговля между Россией и Индией, и указал на минимальный объем американо-российских экономических отношений. Американский лидер подчеркнул, что считает индийские тарифы одними из самых высоких в мире.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков охарактеризовал заявления Трампа о российской экономике как «эпатажные» и рассчитанные на американскую аудиторию. Парламентарий отметил успешное развитие экономики России, ее переориентацию на сотрудничество с Китаем, Индией и другими странами, а также снижение сырьевой зависимости.

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