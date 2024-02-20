В Кремле объяснили, почему Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus Песков заявил, что Ким Чен Ыну понравился российский автомобиль Aurus

Фото: kremlin.ru

Ким Чен Ын

Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus. Машина понравилась ему, когда он посещал космодром Восточный, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Путин сам показал высокому гостю машину, что вызвало у него положительную реакцию. Песков также подчеркнул, что подарок Ким Чен Ыну отражает желание России и дальше развивать отношения с КНДР.

Действительно, когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, он посмотрел машину. Как и многим, она ему понравилась, поэтому было принято такое решение, — рассказал Песков.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ранее сообщило о передаче автомобиля Aurus лидеру КНДР. По его данным, машину передали сестре Ким Чен Ына, заместителю заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон. Она отметила, что отправка Aurus в Северную Корею является свидетельством особых дружеских отношений между Россией и КНДР.

Южная Корея отрицательно отреагировала на подарок Ким Чен Ыну. По словам сотрудника южнокорейского Министерства объединения, передача люксового автомобиля может являться нарушением резолюции Совета Безопасности ООН № 2397. Она запрещает импортировать предметы роскоши в Северную Корею.