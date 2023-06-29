В Кремле не стали оценивать оговорки Байдена Песков не счел возможным комментировать сообщения о проблемах со здоровьем у Байдена

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил что не считает возможным комментировать информацию о проблемах со здоровьем у президента США Джо Байдена, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в последние недели американский политик стал использовать аппарат для борьбы с апноэ — затруднением и задержкой дыхания во время сна, чтобы улучшить качество ночного отдыха.

Разумеется, для всех важно, чтобы Соединенные Штаты сохраняли предсказуемость, сохраняли объективность оценок происходящего, были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников, с тем чтобы составлять для себя объективную и правильную картину мира. Мы в этом действительно заинтересованы <...> Что касается информации о состоянии здоровья — не считаем возможным ее комментировать, — сказал Песков.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Байден постепенно утрачивает способность говорить. Он добавил, что американским СМИ запрещают освещать эту тему. По его словам, за последние годы состояние президента ухудшилось. В качестве доказательства журналист привел в пример неоднократные ошибки, которые допускал Байден в ходе своих выступлений.