В Кремле раскрыли, приедет ли Гутерриш на 9 Мая в Москву Песков: генсека ООН Гутерриша нет в списках гостей на День Победы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш не планирует приезжать в Москву на 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что генсека ООН нет в списках, сообщает ТАСС.

Генсек ООН, насколько я знаю, не планирует приехать, его нет в списке, — сказал Песков.

Ранее Гутерриш прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС. Генсек ООН выступил на пленарном заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», а также встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Также гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль заявил, что лидеры стран Евросоюза могли бы приехать в Москву на парад Победы, чтобы сделать шаг для перезагрузки отношений с Россией. По его словам, необходимо понимать, что «даже в трудные времена есть что-то выше политики и сиюминутной конъюнктуры».

До этого президент Сербии Александр Вучич подтвердил готовность посетить парад Победы в Москве 9 мая. Он заявил, что народ республики внес существенный вклад в борьбу с фашизмом. По словам главы государства, это стало основной причиной для предстоящей поездки в Россию вопреки колоссальному давлению со стороны Запада.