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29 июля 2025 в 13:03

В Кремле назвали страну — зачинщицу русофобии в Европе

Песков: Германия принимает активное участие в нагнетании русофобии в Европе

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Германия занимает активную роль в нагнетании истеричной русофобии в Европе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, Берлин делает все для того, чтобы представить Москву в негативном свете, делая из нее врага.

Германия очень активно принимает участие в таком нагнетании истеричной русофобии на Европейском континенте, — сказал он.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз превратился в «яро русофобскую организацию» с реваншистскими настроениями. По его словам, руку к такой ситуации приложили «придурковатые» политики из ЕС, которые руководят объединением в последние годы.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на полях XI Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что страны Евросоюза по многим вопросам пересмотрели расклады в сторону политического экстремизма и вредоносной идеологии. По его словам, ими пропитаны все решения ЕС, принимаемые в отношении России.

Дмитрий Песков
русофобия
Германия
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