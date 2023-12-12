В Кремле назвали модераторов прямой линии с Путиным Песков: модераторами прямой линии с Путиным станут Зарубин и Березовская

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Модераторами прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая будет совмещена с большой пресс-конференцией, станут журналист ВГТРК Павел Зарубин и ведущая Первого канала Екатерина Березовская, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Мероприятие состоится 14 декабря, передает ТАСС.

Часть, которая касается непосредственно ежегодной пресс-конференции, по традиции будет вести пресс-секретарь президента до того момента, как президент его отстранит от этого процесса и сам начнет задавать вопросы, а модерировать часть прямой линии будут двое ведущих. От Первого канала будет Екатерина Березовская, от телеканала «Россия 1» и ВГТРК будет Павел Зарубин, — заявил Песков.

Ранее представитель Кремля рассказал, что число обращений к российскому лидеру на прямую линию превысит 1 млн. По словам Пескова, все они будут приняты во внимание, а каждый отдельный вопрос решат в течение года. Он добавил, что все обращения будут обрабатываться Общероссийским народным фронтом в содействии с регионами.

Песков также подчеркнул, что россияне консолидировались вокруг Путина и не хотят молчать о желании поддержать главу государства. По его словам, это то, чего ранее не было на прямых линиях президента.