В Кремле допустили возможность встречи Путина с Рамафосой Лавров: встреча Путина с президентом ЮАР не исключена

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Президент России Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой не исключена. Последний входит в состав африканской делегации, которая 16 июня провела переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, а на следующий день встретится с российским руководителем. Слова Пескова приводит РИА Новости.

Двусторонние контакты не исключаются, — сказал представитель Кремля.

В свою очередь Сирил Рамафоса также анонсировал двустороннюю встречу с российским коллегой. Он заявил, что в ходе общения намерен обсудить с Путиным предстоящий в августе в ЮАР саммит БРИКС. По его словам, ряд вопросов, касающихся мероприятия, все еще требуют своего решения.

В 2023 году ЮАР является председателем в БРИКС. Саммит организации намечен на 22–24 августа, он пройдет в Йоханнесбурге.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что власти России считают, что руководство Южно-Африканской Республики должно предоставить президенту РФ Владимиру Путину иммунитет от ареста Международным уголовным судом во время саммита БРИКС. Он назвал решение МУС ничтожным и неприемлемым и отметил, что российская сторона уже направила ЮАР сигналы о неприемлемости задержания Путина на основании ордера Международного уголовного суда