В КПРФ оценили состояние тела Ленина в Мавзолее на Красной площади Депутат от КПРФ Обухов: состояние тела Ленина в Мавзолее не вызывает вопросов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сохранностью останков Владимира Ленина, которые находятся в Мавзолее на Красной площади Москвы, внимательно следят комендатура Кремля и Федеральная служба охраны, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов. По его словам, состояние тела революционера не вызывает никаких вопросов.

Все необходимые процедуры, установленные еще со времен академика Бориса Збарского, продолжаются. Уникальный научный эксперимент по сохранению тела успешно осуществляется. Руководство Компартии и политактивисты регулярно посещают Мавзолей, никаких нарушений или изменений не наблюдается, — отметил парламентарий.

Обухов также прокомментировал дискуссию вокруг метода погребения Ленина. По его словам, революционер захоронен в соответствии с христианскими законами и обычаями.

Если обратиться к публикациям 1924 года, то Мавзолей назывался могилой Ленина. Согласно закону о погребении в Российской Федерации, захоронение может быть выполнено в землю или в склеп. Мавзолей представляет собой именно захоронение в склеп, который находится на два метра ниже уровня земли. Все разговоры о том, что Ленин не захоронен, — это подмена понятий. На самом деле речь идет о перезахоронении, то есть о гробокопательстве и переносе тела в другое место, — пояснил депутат.

Ранее в Госдуме назвали подходящее для захоронения Ленина место. Тело вождя следует захоронить в Санкт-Петербурге рядом с могилой его матери, считает глава думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.