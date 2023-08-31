В кабмине назвали сроки запуска нацпроекта по беспилотникам Белоусов: нацпроект по развитию беспилотных авиасистем заработает с 2024 года

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Национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) будет запущен с 1 января 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова. Он отметил, что реализация подготовительных мер должна быть начата уже сегодня.

С 1 января 2024 года нацпроект должен заработать в полную силу, поэтому уже сегодня необходимо начать реализацию мер, которые позволят запустить эту работу, — заявил Белоусов.

Кроме того, до конца текущего года должен быть принят нормативных актов для развития сервисов, внедрения финансовых мер поддержки потребителей, разработчиков и производителей БАС. Наряду с этим должен быть подготовлен развернутый план производства различных типов беспилотников, который будет ориентирован в том числе на удовлетворение гражданского госзаказа.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что развитие беспилотной авиации является важнейшим и очень перспективным направлением деятельности. По его словам, объем отрасли может достичь 1 трлн рублей. По прогнозам Белоусова, к концу 2026 года Россия будет выпускать по 18 тысяч дронов ежегодно. Для достижение этой цели он призвал создать единого оператора для беспилотной и пилотируемой авиации.