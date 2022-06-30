У ветеранов боевых действий появится официальный праздник В Госдуму внесли законопроект об установлении Дня ветеранов боевых действий 1 июля

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Депутаты ЛДПР и группа сенаторов во главе с Леонидом Слуцким внесут в Госдуму законопроект, официально устанавливающий 1 июля Днем ветеранов боевых действий, сообщает ТАСС. По словам авторов инициативы, законодательное закрепление Дня ветеранов боевых действий будет способствовать в том числе формированию патриотического сознания российских граждан.

Предлагается установить новую памятную дату России: 1 июля — День ветеранов боевых действий, — говорится в пояснительных материалах.

Как отмечают авторы законопроекта, на сегодняшний день в РФ ветеранами боевых действий являются более двух млн человек, тогда как единого дня их чествования не существует. При этом в большинстве регионов страны этот день уже отмечается на протяжении последних 10 лет, а ветеранские организации неоднократно предлагали установить единый День ветеранов боевых действий.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о присвоении статуса ветеранов боевых действий военнослужащим народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Документ размещен в думской электронной базе, поправки предлагается внести в закон «О ветеранах».