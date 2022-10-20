В Госдуму внесли пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ

В Госдуму внесен пакет законопроектов, запрещающих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также о введении ответственности за это, сообщил в своем Telegram-аккаунте вице-спикер ГД Петр Толстой. По его словам, под документом поставили подписи около 400 депутатов, а также представители всех думских партий, проявив тем самым «небывалое единодушие».

Если рассматривать пропаганду и одобрение ЛГБТ в качестве инструмента гибридной войны (а сомнений в этом сегодня уже ни у кого нет), то она несет опасность не только для наших детей, но и для всего общества. Это закон, защищающий будущие поколения от пропаганды извращений, — написал чиновник.

Согласно документу, предусматривается запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-материалов и сведений, склоняющих к смене пола среди подростков, в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и в рекламных роликах.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений поможет защитить Россию от деградации и вымирания. Он пояснил, что страны Запада пытаются распространять на территории РФ «тьму», которую необходимо остановить.