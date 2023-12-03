В Госдуме заявили о необходимости увеличить срок службы в армии до двух лет Депутат Соболев заявил о необходимости увеличить срок службы в армии до двух лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Из-за серьезной военно-политической обстановки в России вопрос об увеличении срока службы в армии назревал уже давно, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, первые шесть месяцев люди должны обучаться в учебных частях, а остальные полтора года находиться непосредственно в войсках. Это позволит создать мощную, хорошо обученную армию, которая отразит атаки противников, заключил парламентарий.

Вопрос об увеличении срока службы в армии назрел уже давно. Солдаты должны служить хотя бы полтора года, из которых первые шесть месяцев люди должны обучаться в учебных частях. И следующий год, а лучше полтора быть непосредственно в войсках. Тогда наши войска будут действительно боеспособными, – рассказал Соболев.

Депутат отметил, что конечное решение будет зависеть от президента России, однако он данную инициативу поддерживает. По его мнению, никто не будет против этого решения, если оно позволит защитить суверенитет и отразить агрессию со стороны Запада.

Современная техника требует того, чтобы военный был обучен, чтобы умел применять знания на практике, на это нужно время. Необходимо провести комплекс тренировочных мероприятий, чтобы любая рота или батальон в любой момент были готовы защитить свою Родину. А командиры должны научиться управлять подразделениями и организовывать взаимодействие между ними, – заключил Соболев.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев призвал вернуть двухгодичный срок срочной службы в армии. По его мнению, это позволит повысить качество мобилизационного ресурса.