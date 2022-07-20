В Госдуме заявили о необходимости «роевого применения» беспилотников Глава комитета ГД по обороне Картаполов: армии РФ следует перейти на роевое применение БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотный летательный аппарат «Форпост-Р»

Армии России следует перейти на роевое применение беспилотников, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с ИА SM-News. По его словам, оборонно-промышленный комплекс развивал разведывательно-огневые и ударные комплексы с 2015 года, системы доведены до нужных характеристик.

Прообразы беспилотников использовали еще в 2012 году. На сегодняшний день эти системы доведены до требований, которые соответствуют реалиям современного боя. Здесь всё упирается в количество БПЛА, которые одновременно могут находиться на поле сражения. Мы должны выходить на роевое применение, а не единичное, когда потеря десяти дронов не будет за собой вести к прекращению разведки, — сказал Картаполов.

Он добавил, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), несмотря на эффективность, не могут закрыть всю линию фронта, так как их не хватает. Приходится устанавливать устройства там, где боевые действия наиболее активны, отметил Картаполов.

Накануне гендиректор турецкой компании Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что никогда не поставлял боевые беспилотники России и не будет этого делать в будущем. По его словам, отношения Анкары и Киева взаимовыгодны для обеих стран, так как в обмен на беспилотники Турция закупает в стране двигатели для своих аппаратов. «Мы поддерживаем Украину», — отметил гендиректор компании.