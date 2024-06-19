Володин назвал единственную страну, где сохранилась свобода слова Володин заявил, что свобода слова осталась только в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил на пленарном заседании, что свобода слова осталась только в России. По его словам, в Европе и США, в частности, «зачистили» левые партии, а в ГД коммунистам без проблем предоставляется возможность выступать, передает корреспондент NEWS.ru.

На Украине где левые? Их нет. В Европе их тоже нет. Их зачистили. А в Америке их зачистили еще во времена Советского Союза. Где свобода осталась? Только у нас. Говорим, что думаем, иногда даже лишнего, но при этом никто не останавливает. Ценить должны, — заявил Володин.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что блокировка информационных каналов региональных российских вещателей на YouTube является «бескомпромиссной чисткой информационного пространства». Она отметила, что видеохостинг провел очередную волну веерных блокировок аккаунтов российских СМИ. По ее словам, за этими репрессиями стоит официальный Вашингтон, который перекрывает источники неудобной информации, связанной с президентскими выборами в РФ.

Также Захарова назвала блокировку YouTube-канала российского режиссера Никиты Михалкова примером цензуры и нетерпимости «неолиберального» Запада. По ее словам, свобода слова является пустым звуком для Вашингтона.