Москва обвинила Вашингтон в зачистке информпространства в регионах РФ Захарова назвала блокировки YouTube зачисткой информационного пространства РФ

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Блокировка информационных каналов региональных российских вещателей на YouTube является «бескомпромиссной чисткой информационного пространства», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что видеохостинг провел очередную волну веерных блокировок аккаунтов российских СМИ. По ее словам, за этими репрессиями стоит официальный Вашингтон, который перекрывает источники неудобной информации, связанной с предстоящими в марте президентскими выборами в РФ.

Это бескомпромиссная чистка информационного пространства от любых ростков инакомыслия. Это произвол, это политическая цензура, это, к сожалению, в том числе повседневная норма для американских платформ, цифровых, видеохостингов и так далее, — сказала дипломат.

Ранее Захарова назвала блокировку YouTube-канала российского режиссера Никиты Михалкова примером цензуры и нетерпимости «неолиберального» Запада. По ее словам, свобода слова является пустым звуком для Вашингтона.

Сам же режиссер сперва выразил удивление, что проект просуществовал на этой площадке так долго, а позже призвал ответить на действия платформы зеркально. По его словам, для российского контента есть другие площадки.