В Госдуме заявили о необходимости решительных изменений в СВО Депутат Затулин: необходимы решительные действия по наведению порядка в стране

Фото: duma.gov.ru

Константин Затулин

Депутат Госдумы Константин Затулин в беседе с NEWS.ru призвал «предпринимать самые решительные действия по наведению порядка» на фоне мобилизации и обращения президента страны по поводу присоединения новых территорий. Он отметил, что также необходимо менять план ведения спецоперации.

Тут надо понимать, что если СВО и дальше будет идти, как у нас говорят «по плану», то ничего хорошего из этого не выйдет. План надо менять и причем менять срочно. Также мы ждем вслед за мобилизацией и принятия других, крайне важных в сложившейся ситуации, решений. Завтрашнее мероприятие, это следствие того, что уже проведено и состоялось. А вот послезавтра нам необходимо предпринимать самые решительные действия по наведению порядка и на фронте, и в тылу, — заявил Затулин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоится 30 сентября в 15:00 в Кремле. По его словам, в этот день запланировано объемное выступление президента России Владимира Путина. В состав России будут приняты четыре новые территории, все они провели референдумы и обратились к РФ с соответствующей просьбой, объяснил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что это не послание президента Федеральному собранию, так как оно состоится позже, и об этом будут «своевременно информировать». Песков добавил, что договоры о вхождении территорий в состав России будут подписаны до рассмотрения связанных с этим вопросов Совфедом.