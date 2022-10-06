В Госдуме задумались о брони от мобилизации для деятелей культуры Депутат Соловьев предложил ввести мобилизационную бронь для деятелей культуры

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в беседе с NEWS.ru заявил, что в России необходимо «забронировать» от частичной мобилизации деятелей культуры и народных артистов. Он отметил, что данный вопрос уже обсуждался в Госдуме.

В настоящее время очень много недостоверной информации вокруг частичной мобилизации. Как мы знаем, подробную информацию можно получить в официальных источниках, работает горячая линия 122. Во многих отраслях экономики, особенно в оборонной промышленности, IT-сфере и других существует возможность «забронировать» наиболее востребованных специалистов. По моему мнению, необходимо разработать такие механизмы и для деятелей культуры, народных артистов. Этот вопрос уже обсуждался у нас на комитете Госдумы по культуре, — сказал Соловьев.

Депутат также призвал переформатировать современную повестку на более «традиционные и патриотичные формы русской культуры», так как предыдущие десятилетия эта работа «проводилась на недостаточном уровне». Соловьев отметил, что некоторым театрам придется менять репертуары из-за участия молодых актеров в спецоперации.

По поводу спектаклей с участием молодых актеров, которые могут не состояться из-за участия в специальной военной операции. Здесь необходимо провести работу с репертуаром театров, исходя из индивидуальных особенностей каждого конкретного учреждения культуры, — добавил парламентарий.

Ранее председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой дать отсрочку от частичной мобилизации тем специалистам киноотрасли, кто занят в производстве общественно значимых проектов. В своем обращении режиссер подчеркнул, что не просит полного освобождения от призыва.