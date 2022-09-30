Михалков попросил дать отсрочку участникам общественно значимых съемок Михалков попросил Мишустина дать отсрочку участникам общественно значимых съемок

Фото: YouTube

Председатель Союза кинематографистов, режисер Никита Михалков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать от частичной мобилизации тем специалистам киноотрасли, кто занят в производстве общественно значимых проектов. Об этом сообщет ТАСС. В своем обращении режиссер подчеркнул, что не просит полного освобождения от призыа.

По словам Михалкова, он настаивает на том. что съемочные процессы, запущенные в основном на государственные деньги, в случае своей «художественной и нравственной ценности», должны быть завершены.

Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены, — пояснил кинематографист.

Он также заверил главу правительства, что большинство его коллег готовы всячески помогать стране «в этот тяжелый момент».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военному призыву в рамках мобилизации подлежат в первую очередь граждане с военным опытом. Он добавил, что это требование должно выполняться неукоснительно. Президент отметил, что в рамках мобилизации были отмечены случаи ошибочного призыва и призвал исключить подобные инциденты.