В Госдуме выступили против легализации онлайн-продажи алкоголя Депутат ГД Леонов: онлайн-продажа алкоголя обнулит всю антиалкогольную программу

Легализация онлайн-продажи алкоголя в России недопустима ни в каком виде, заявил в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, среди его однопартийцев по ЛДПР никто не поддержит такую инициативу. Депутат отметил, что сейчас вся система продаж прозрачна, вся информация фиксируется в системе, кассах и онлайн-кассах, в том числе налоги и акцизы.

Позиция партии ЛДПР состоит в том, что мы против онлайн-продажи алкоголя в любом виде. Мы против этого механизма, потому что это фактически обнуляет всю антиалкогольную программу в стране, которую пытается продвигать Минздрав. В этом случае алкоголь можно будет купить в любое время дня и ночи, — пояснил Леонов.

Парламентарий при этом призвал ограничить работу так называемых наливаек в жилых домах.

Есть другая проблема, связанная с наливайками, вот ее нужно решать, и решать законодательно. В том числе было бы здорово, если бы сенаторы присоединились к общей работе по ограничению продажи алкоголя в виде наливаек в жилых домах под видом каких-либо кафе, — сказал он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас отозвал свой законопроект о легализации дистанционной продажи алкоголя. Информацию об этом подтвердили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, на чье имя сенатор и направлял инициативу. Предположительно, проект направили «на доработку».