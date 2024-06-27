В Госдуме высказались об идее ввести для студентов стипендии в размере МРОТ Депутат Останина: выплата стипендий студентам-родителям поможет молодым семьям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стипендии в размере МРОТ студентам, у которых есть дети дошкольного возраста, смогут без проблем выплачивать только вузы, финансирующиеся из федерального бюджета, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства и детства Нина Останина. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметила, что сама по себе идея неплохая, поскольку такие выплаты помогут молодым семьям.

Безусловно, такая материальная поддержка поможет молодым родителям, поэтому я поддерживаю данную инициативу. Есть лишь одно «но». Речь идет о том, что поддержка будет только тем вузам, кто финансируется из федерального бюджета, — пояснила Останина.

Депутат уточнила, что вузам, которые финансируются из региональных бюджетов, придется самим искать инструменты для выплаты таких стипендий. По ее словам, это может привести к росту цен на обучение. Останина подчеркнула, что реализация инициативы вызывает много вопросов.

Правая рука дает, а левая отбирает, и это в Год семьи. Поэтому благая мера, которая сопровождается тем, чтобы за счет одних осчастливить других, с моей точки зрения, вызывает много вопросов. Мы уже обратились по этому поводу в министерство с просьбой разъяснить источники финансирования и сколько это будет стоить, — заключила парламентарий.

Инициативу о введении ежемесячной стипендии в размере МРОТ для учащихся в вузах матерей и отцов дошкольников ранее выдвинуло Минобрнауки России. Финансовую поддержку рассчитывают включить в нацпроект «Семья».